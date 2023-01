Tempesta di rincari | più 100 euro a famiglia solo per il pane e la pasta | poi energia e carburanti

(Di domenica 8 gennaio 2023) Bergamo. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat per calcolare l’inflazione media provvisoria del 2022 e la classifica dei 10 prodotti che hanno subito i, sia prodotti alimentari che non alimentari. 1° POSTO:Se in media unaitaliana nel 2022 ha speso 513in più rispetto al 2021, guardando alle classi di spesa è la vocee cereali, che include, farina e riso, a vincere la classifica dei, con una spesa aggiuntiva di 100rispetto al 2021, a fronte di un’inflazione media del 10,9%. In particolare sono il(fresco e confezionato) e la(fresca, secca e preparati di) a svuotare ...

LA NAZIONE

... però, come noto non ha una dinamica inflattiva paragonabile a quella degli Usa, ove idi ... parafrasando San Paolo, l'Italia è forte, cioè pronta a resistere allaevocata dal Ft, ...... 'Frattesi non si può' Ultime notizie Varieprezzi per i mezzi pubblici: ecco le news 3 ... la puntata di oggi 3 gennaio 3 Gennaio Anticipazioni TV Anticipazionid'Amore: la puntata di ... Tempesta perfetta sui florovivaisti. "Speriamo nello stop dell’Olanda" La quiete dopo la tempesta. Più o meno. Per il governo Meloni il 2023 si apre come si è chiuso il 2022. Inflazione, caro-bollette, guerra in Ucraina, il virus che torna a mordere.Anche per il 2023 le profezie di Baba Vanga non preannunciano nulla di buono: cosa ha previsto la Nostradamus dei Balcani