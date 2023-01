(Di domenica 8 gennaio 2023) AGI - Il caldo anomalo di questi giorni fa seguito ad un 2022 che si classifica ora ufficialmente come l'anno più bollente mai registrato prima incon una temperaturasuperiore di 1,15e la caduta del 30% di precipitazioni in meno, rispetto allastorica del periodo 1991-2020. è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla banca dati aggiornata Isac Cnr che rileva ledal 1800. L'anomalia climatica - sottolinea la Coldiretti - è stata più evidente nel norddove la temperatura è stata superiore addirittura di 1,37lamentre il deficit idrico è stato del 40% con pesanti effetti sull'ambiente, sull'agricoltura ma anche sul turismo della neve e sullo smog nelle città. I grandi laghi soffrono la ...

AGI - Agenzia Italia

...Isac Cnr che rileva ledal 1800. L'anomalia climatica - sottolinea la Coldiretti - è stata piu' evidente nel nord Italia dove la temperatura è stata superiore addirittura di 1,37la ...Se però leaumentassero di 4 o 5rispetto all'era preindustriale, perderemmo fino al 90% in volume e superficie dei ghiacciai. A quel punto sarebbe difficile ricostituire le risorse ... Temperature di 1,15 gradi sopra la media, l'Italia mai così bollente Cambia il tempo, ma non il clima! L'alta pressione che ormai da settimane incombe come un macigno sulle nostre teste comincia a perdere di energia e ...Se il buongiorno si vede dal mattino, allora anche il 2023 rischia di essere un altro anno da record sul fronte del caldo, con limiti storici, vecchi anche di quasi cent'anni già abbattuti nei primi 6 ...