Tanti auguri a…

Leggi su seriea24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Daniele Fortunato compie oggi 60 anni. Ex calciatore granata, ha indossato la maglia del Toro per due stagioni, dal 1992 al 1994, conquistando anche una Coppa Italia. Per lui in totale 83 presenze e 7 reti. Andrea Ardito compie oggi 46 anni. Ex centrocampista dalla grande grinta, ha vestito la maglia granata dal 2005 al 2007, ottenendo con il Toro la prima promozione in serie A dell’era Cairo. Per lui in totale 63 presenze tra campionato e Coppa Italia. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno! Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.