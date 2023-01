(Di domenica 8 gennaio 2023) LA(ITALPRESS) – Sotto labattente finisce 0-0 lo scontro salvezza andato in scena al ‘Piccò tra. Vince dunque l'equilibrio con le due squadre che hanno comunque dato vita a una gara bella e piena di occasioni da rete. Risultato che forse sta stretto ai padroni di casa dello, ma che viene invece accolto a braccia aperte dal(quarto risultato utile consecutivo in campionato). La gara stenta a decollare nei primi minuti di gioco ma, al 13?, sugli sviluppi di un corner, ilsfiora il vantaggio colpendo nella stessa azione prima il palo e poi la traversa, rispettivamente con Blin e Gonzalez. Scampato il pericolo, loprova a riorganizzarsi e, al 24?, i bianconeri mettono i brividi agli ospiti: sulla ...

Previsioni meteo weekend,neve sulle Alpi Il fronte perturbato sarà alimentato, in quota, da ... Al centro: qualchesui settori tirrenici. Al sud: piovaschi in Campania. Lunedì 9 gennaio. ... Tanta pioggia ma niente gol, pari fra Spezia e Lecce Agenzia di ... Il Lecce è atteso dalla sfida sul campo dello Spezia. Queste le parole del tecnico Marco Baroni nella conferenza stampa raccolta da TMW. HJULMAND – "Come cambierà il centrocampo senza di lui Sicurame ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – Sotto la pioggia battente finisce 0-0 lo scontro salvezza andato in scena al 'Piccò tra Spezia e Lecce. Vince dunque l'equilibrio con le due squadre che hanno comunque dato vit ...