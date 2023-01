Tali e Quali Vs C’è Posta per Te | ecco chi ha vinto la prima sfida di ascolti

(Di domenica 8 gennaio 2023)sabato 7 gennaio 2023: chi halatra lapuntata di C’èper Te e, lo show di Rai Uno condotto da Carlo Conti?tutti i dati auditel pubblicati da DavideMaggio: Nella serata di ieri, sabato 7 gennaio 2023, su Rai1 – dalle 21.33 alle 0.07 – il ritorno diha conquistato 3.252.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.37 – lapuntata della nuova edizione di C’èper Te, con ospiti Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo, ha raccolto davanti al video 4.898.000 spettatori pari al 30.2% di share. Su Rai2 il documentario La Bella Stagione, sulla Sampdoria di Vialli e Mancini, ha catturato ...

Rai Storia

Di fronte asituazioni è il caso di attenersi ai dati forniti dalla Nasa , cercando di capiresono i reali pericoli che il pianeta Terra corre. Ecco tutto quello che c'è da sapere. leggi ......della European community monitor mission - e configurandosi per connotazioni di gravitàda ... Al di là dell'immane dolore,problemi avete dovuto affrontare in questi 31 anni 'Siamo tre donne ... ''Tali e Quali 2023'', il varietà condotto da Carlo Conti Ascolti sabato 7 gennaio 2023: chi ha vinto la sfida tra la prima puntata di C’è Posta per Te e Tali e Quali, lo show di Rai Uno condotto da Carlo ContiAntonino Spadaccino si è confessato a Verissimo: il vincitore di Tale e Quale Show è innamorato, amdi un uomo impegnato.