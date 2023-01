L'HuffPost

La raccolta firme, indetta sul change.org e rintracciabile al seguente link ,il nome di "...petizione chiama in causa anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio, ...Mentre i ministri ci sono quasi tutti:e Sangiuliano, Lollobrigida con la moglie Arianna ... l'entrata in scena di Francesco in carrozzella, lui che poiin mano la croce e recita l'omelia,... Tajani prende tempo: "Con gli Usa non abbiamo parlato di armi. Sullo scudo a Kiev dialoghi con Parigi" Il ministro degli esteri al Corriere nega che nei giorni scorsi siano arrivate nuove richieste di armi italiane. E appare cauto: "Il sesto pacchetto ...È il giorno dell'esposizione della salma di Papa Benedetto XVI a San Pietro. Le porte della Basilica di Roma si sono aperte alle 9 per consentire ai fedeli di rendere omaggio ai ...