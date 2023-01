Agenzia ANSA

"L'ha superato la linea rossa, il punto di non ritorno, cominciando a eseguire le condanne a morte. L'Italia è contraria alla pena di morte". Così il ministro degli Esteri Antoniosu SkyTg24 ...Era una fase in cui le cancellerie speravano in una svolta moderata e riformista in. Purtroppo,... Anche a livello livello nazionale Giorgia Meloni , presidente del Consiglio, e Antonio, ... Tajani, Iran ha superato linea rossa, condanne sproporzionate - Medio Oriente "L'Iran ha superato la linea rossa, il punto di non ritorno, cominciando a eseguire le condanne a morte. L'Italia è contraria alla pena di morte". (ANSA) ...Il numero due di Forza Italia: "Sarebbe lo strumento ideale per consolidare una collaborazione che va avanti da tanti anni" ...