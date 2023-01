Sventata strage con arma biologica in Germania di terroristi islamici

Leggi su panorama

(Di domenica 8 gennaio 2023) La scorsa notte grazie ad una segnalazione da parte di un servizio di intelligence straniero, uomini del Comando per le operazioni speciali pesantementeti che indossavano tute protettive NBC, hanno fatto irruzione in un condominio di Castrop-Rauxel una città di 73.126 abitanti della Renania Settentrionale-Vestfalia, in. Peer evitare di essere scoperti sono giunti sul posto a bordo di mezzi dei pompieri. Poco dopo l'irruzione, due uomini sono stati portati via, vestiti solo con boxer e una giacca di fortuna. Secondo l'Ufficio centrale per il perseguimento del terrorismo in Nord Reno-Westfalia presso la Procura di Düsseldorf, un sospetto iraniano (32 anni) è sospettato «di essersi procurato cianuro e ricina per commettere un attentato di matrice islamica». Gli investigatori del Servizio di Protezione dello Stato hanno sequestrato i ...