(Di domenica 8 gennaio 2023)0 - 3 (15 - 25, 22 - 25, 15 - 25) Sulle ali della bella vittoria in Coppa Italia,apre il 2023 con il rotondo successo su. Tre set in un'ora e venti minuti per la truppa di ...

La Gazzetta dello Sport

... è diventata la barzelletta della. Mi dispiace per i tifosi e per chi ha investito su di ... (Stefano Salvadori) Trento -1 - 3 (22 - 25, 25 - 19, 19 - 25, 21 - 25) Nella prima partita ...La Gas Sales Bluenergyconquista una vittoria importantissima sul campo dell' Itas Trentino nella terza giornata di ritorno della regular season di2022/2023 di volley maschile. Primo set equilibrato; ... Superlega: Piacenza in emergenza fa il colpo a Trento. Milano schianta Siena TRENTO. Big match doveva essere e partita combattuta è stata oggi (8 gennaio) alla Blm Group Arena nel quattordicesimo turno di SuperLega. Lo scontro diretto per il quarto posto in classifica è stato ...Oggi pomeriggio si sono disputate due partite valide per la 14ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Piacenza si è esaltata nel big match contro Trento e ha tr ...