Super-Ochoa ferma il Torino | solo pari con la Salernitana

(Di domenica 8 gennaio 2023)hanno pareggiato 1-1 nella gara valida per la 17ma giornata di Serie A disputata all''Arechi' di Salerno. Granata in vantaggio con Sanabria al 36' e pareggio dei padroni di casa con Vilhena al 49'. Il secondo tempo del match è iniziata senza l'aiuto del video replay per un guasto al monitor a bordo campo. L'arbitro Colombo, prima del fischio di avvio della ripresa, ha chiamato i due capitani avvertendoli del guasto che è durato alcuni minuti. I campani smuovono la classifica dopo tre sconfitte consecutive portandosi a 18 punti mentre per ilsi tratta del terzo pareggio consecutivo (ancora per 1-1) dopo quello con la Roma , ottenuto prima della sosta, e il Verona.

Solo Salerno

Commenta per primo Salernitana - Torino 1 - 17,5: sfodera subito una respinta decisiva su Zima. Al 12' si supera anche su Radonijc. Al 20' altro miracolo su Vlasic. Il colpo di testa di Sanabria è troppo ravvicinato per fare il miracolo. ...La Salernitana ritrova fiducia ma le occasioni migliori le costruisce sempre il Torino che, però, deve fare i conti con. Il portiere messicano prima salva su Miranchuk (27'( con l'aiuto ... Salernitana, 1-1 col Torino grazie a un super Ochoa Finisce con un pari e un tempo a testa la gara dell'Arechi tra Salernitana e Torino. Primo tempo a netto favore degli ospiti che vanno in vantaggio con Sanabria e non trovano il raddoppio ...La squadra granata di Ivan Juric si ripete contro la Salernitana e getta alle ortiche altri due preziosissimi punti per la propria classifica. Al triplice fischio, il titolo di migliore in campo ...