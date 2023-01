Sull’estetica della Juve si può discutere | ma sull’efficacia le chiacchiere tendono allo zero CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 gennaio 2023) Si puòdell’estetica del giocontus, ma quanto all’efficacia, lestanno a. Lo scrive il CorriereSera, in un articolo a firma di Domenico Calcagno. Ad impressionare,, scrive il quotidiano, non sono tanto le otto vittorie consecutive che l’hanno momentaneamente collocata al secondo posto in classifica, in attesa di Napoli e Milan, ma il fatto che, in otto partite, lanon abbia subito neanche un gol. “Non sono numeri banali in assoluto, lo sono ancora meno considerando che lai margini per crescere ancora li ha: si chiamano Chiesa (decisivo anche a mezzo servizio, il suo ingresso ieri è stato la differenza), Vlahovic (che prima o poi risolverà i suoi ...