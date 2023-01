Strage di Erba | misteriosa morte dell’avvocato che difendeva l’accusatore di Olindo e Rosa

(Di domenica 8 gennaio 2023) E’ stato trovato morto nella sua casa di Novedrate in provincia di Como, l’avvocato Manuel Gabrielli, 47 anni, con studio a Seregno, iscritto al foro di Monza che fu il legale di Mario Frigerio, unico sopravvissuto delladiper la quale furono condannati i coniugiRomano eBazzi. E’ stata la moglie a trovare il corpo del professionista nel garage e a lanciare l’allarme, ma i soccorsi sono stati inutili. La procura di Como ha disposto l’autopsia. “Spero che si faccia presto chiarezza. Era un collega e una persona, come tale dispiace e se ne piange la”, ha detto Luca D’Auria, avvocato di Azouz Marzouk, che sollecita indagini per sgomberare il campo da eventuali sospetti. A trovarlo privo di vita, venerdì sera, nel garage di casa a Novedrate (Como), è stata la compagna, che ...

