Strage con bomba chimica | terrorismo islamico | l' arresto-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) Una vicenda inquietante, che arriva dalla Germania ma che non può che spaventarci: un iraniano di 32 anni è stato infatti arrestato nell'ovest del Paese, l'accusa è quella di preparare bombe chimiche per attentati terroristici di matrice islamica. L'uomo voleva infatti utilizzare tossine letali per far, tossine quali cianuro e ricina, tutti materiali rinvenuti nella sua abitazione. In una conferenza stampa congiunta la polizia e la procura di Duesseldorf hanno dichiarato che l'uomo stava pianificando un attacco molto serio. Perquisizione edsono avvenuti nella cittadina di Castrop-Rauxel, che si trova nel Land della Renania del Nord-Vestalia. Dall'abitazione dell'uomo finito in manette sono usciti gli specialisti i quali indossavano tute anti-contaminazione. Secondo quanto rilanciato dalla Bild, le autorità tedesche erano state ...