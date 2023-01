Stefano Romanazzi | chi era il marito di Gabriella Farinon | “Era speciale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023)fu uno dei grandi amori edell’ex signorina Buonasera. I due convolarono a nozze nel 1982 ma si separarono prematuramente, nel 1994, in seguito alla morte dia causa di un tumore., chi era ildiaveva 70 anni al momento della sua scomparsa, e per laaveva rappresentato il secondo matrimonio, dopo quello con il regista Salvatore Modesti dal quale ebbe due figli, Barbara e Francesco. Proprio quando ormai il matrimonio con il primo consorte era sul punto di naufragare, lafece la conoscenza diche per ...