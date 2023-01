(Di domenica 8 gennaio 2023)di lunedì sera non è solo un incontro tra squadre disperate, ultima contro penultima. Veneti e lombardi, come vedete dalla tabella, sono anche le squadre che vanno maggiormente in, in una classifica dove tra le prime 10 non compaiono le big. Che, evidentemente, attaccano di più e lo fanno anche meglio, facendo attenzione a non andare in anticipo oltre la linea difensiva. Ilè in testa a questa voce con 38 offside. Lo specialista è Kevin Lasagna, già sanzionato 10 volte. Lasi è vista fermare una volta in meno e il giocatore che più cerca la profondità con troppo anticipo è Dessers, 12 volte pescato dall’assistente con la bandierina alzata. Numeri alti, non quanto lo spezzino Gyasi, che ha già toccato quota 14. L'articolo proviene da Calcio News ...

Calcio News 24

...diPerform. Kean miglior giocatore di novembre, le parole di De Siervo "Moise Kean ha vissuto le ultime gare dell'anno da assoluto protagonista. I tre gol realizzati contro l'Hellase la ...La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute diPerform, realizzate ... Amministratore Delegato di Lega Serie A - I tre gol realizzati contro l'Hellase la Lazio, ... STATS – Verona-Cremonese, una sfida in fuorigioco When is Hellas Verona vs Cremonese on and what time does it start Hellas Verona vs Cremonese will take place on Monday 9th January, 2023 – 17:30 (UK) Where is Hellas Verona vs Cremonese taking placeChievo Verona (w) vs Sassuolo (w) team performances, predictions and head to head team stats for goals, first half goals, corners, cards. Italy Coppa Italia Women ...