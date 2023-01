Stati Uniti | le scuole pubbliche di Seattle fanno causa ai social media | Danneggiano i ragazzi

(Di domenica 8 gennaio 2023) In particolare, leaccusano idi essere responsabili della maggiore diffusione di una serie di patologie tra le quali ansia, depressione, problemi alimentari e cyberbullismo. Non ...

Il caso ricorda molto l'assalto al Congresso deglidel 6 gennaio 2021, durante il quale i sostenitori del presidente deglid'America uscente Donald Trump assaltarono il ...In particolare, le scuole accusano i social media di essere responsabili della maggiore diffusione di una serie di patologie tra le quali ansia, depressione, problemi alimentari e cyberbullismo. Non ... Ucraina, i Paesi Nato accelerano su nuove armi a Kiev. La richiesta degli Stati Uniti all’Italia:… Caos in Brasile. Centinaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno assaltato la zona del Parlamento a Brasilia, riuscendo a entrare nello spazio esterno che circonda il Palazzo.Nell’agosto 2021 Helbiz era riuscita a farsi quotare in Borsa sul Nasdaq grazie a un'operazione di con la SPAC GreenVision Acquisition Corp.