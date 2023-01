Star Wars | partecipa al super questionario sulla Quarta Trilogia

Focus

ANDOR Proprio quando sembrava chesi stesse incagliando, ecco che Andor approda sul mercato con la forza di un raggio della Morte Nera . Il racconto ideato da Tony Gilroy è maturo, ...... Fallen Dynasty - 3 marzo (PS4 - PS5) Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse - 9 marzo (PS4 - PS5) Skull and Bones - 9 marzo (PS5)Jedi: Survivor - 17 marzo (PS5) Resident Evil 4 Remake - ... Da Star Wars ad Iron Man: come nascono i suoni dei film Da varie settimane, hanno cominciato a prendere piede le prime indiscrezioni inerenti al (secondo) Grande Evento del Marvel Cinematic Universe, dopo l'epico ...Emergono nuovi particolari riguardanti quello che sarà il protagonista del prossimo film di Star Wars di Damon Lindelof ...