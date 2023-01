Spunta un retroscena inaspettato su Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

(Di domenica 8 gennaio 2023) Non è nemmeno trascorso un mese dalla puntata finale dicon leche una miriade di notizie hanno puntato i riflettori contro la giornalista e giudice del talent show ,condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Di chi parliamo? Ovviamente diche, dopo sette anni di permanenza all’interna della giuria di, pare che abbia finalmente svelato la sua decisione in merito alla sua possibile presenza all’interno del programma. E mentre giungono le dichiarazioni ‘ufficiali’ eccore unpiuttosto accattivante che fa luce su quello che accade nel dietro le quinte del programma. Ecco nel dettaglio di cosa parliamo. La decisione ufficiale diCome dicevamo prima, sono ormai ...

numero-diez.com

Totti, il- choc: cosanelle carte su IlaryValentina e Stefano , coniugi romani, con la loro storia di tradimento raccontata a C'è posta per te hanno catturato l'attenzione e scatenato commenti e critiche. C'è chi non avrebbe mai voluto vedere ... Il Chelsea potrebbe perdere il giovane Fofana: spunta un clamoroso ... Calhanoglu Inter; tra le tante note negative di ieri sera i nerazzurri devono fare i conti con gli infortuni. Ieri sera a Monza per l’Inter è ...Inter infuriata. I nerazzurri dopo aver battuto il Napoli neanche una settimana fa, crollano a Monza. Il 2-2 arrivato contro la squadra ...