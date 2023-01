Sport in tv oggi domenica 8 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 8 gennaio 2023)2023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, slittino e bob, il Tour de Ski di sci di fondo (valido per la Coppa del Mondo), gli Europei allround di speed skating e l’IBU Cup di biathlon, il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il rally con la Dakar, il basket con la Serie A, e molti altri ancora. La quarta tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di biathlon si sta per concludere a Pokljuka, in Slovenia: nell’ultima giornata di gare le danze verranno aperte dalla staffetta single mixed alle ore 11.45, che vedrà al via 25 coppie tra cui l’Italia, che sarà rappresentata da Patrick Braunhofer e Rebecca Passler, mentre a far calare il sipario sulle competizioni sarà ...

OA Sport

Peccato per il palo di Lautaro, maparliamo di un pareggio che arriva da un grave errore. Al momento mi viene difficile analizzare la partita, perché dopo cinque anni di Var è brutto pareggiare ...Dopo la buona prova con il Napoli,arriva anche l'assist con un cross al bacio per Darmian. Skriniar 6 Prova sufficiente, regge nel confronto con Petagna, ma non basta per salvare i nerazzurri. Sport in tv oggi (sabato 7 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Giana ospite al Borelli. I biancorossi si sono rinforzati con due baby spagnoli: Falbo e Diawara. Il ’Lenz’ a Scandicci e Sant’Angelo-Bagnolese ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei di speed skating 2023. All’Hamar Olympic ...