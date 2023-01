Spirito di Matteo Renzi | esci dal corpo di Stefano Bonaccini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) “malefico dida questo!”. Di fronte al corpaccione in piena trance da segreteria Pd di, già in procinto di trasformarsi nel capro luciferino annunciato dalla sua barba irsuta, era apparsa nel bel mezzo di quel sabba orgiastico la figura imponente e carismatica dell’esorcista Enrico Letta; brandendo l’unica copia non finita al macero del suo breviario “Anima e Cacciavite. Per ricostruire l’Italia”. Opera insigne che pure – secondo qualche malevolo – solo per un fraintendimento gli aveva assicurato il premio Leroy Merlin, da parte dell’importante associazione civica dei “Bricoleurs du dimanche”; testo devozionale ora sventolato dal prode chierichetto franco-pisano che ancora porta sul proprio...