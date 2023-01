Spezia - Lecce | un match equilibrato e lo 0 - 0 non si schioda - Sport - Calcio - lanazione it

Fantacalcio ®

Commenta per primo Il centrocampista delAlexis Blin ha parlato a Dazn dopo il pareggio con lo: 'È stata una partita difficile da giocare, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo meritato un po' di più. Nel secondo è stato ...In campo Sampdoria - Napoli LA DIRETTA Lazio e Empoli hanno pareggiato 2 - 2.0 - 0 LA LAZIO SPRECA, EMPOLI RIMONTA DUE GOL Serviva un segnale, in casa Lazio, dopo che la brutta sconfitta contro ilaveva reso amaro l'avvio di 2023. Serviva anche un tributo ... Tanta pioggia, nessun gol: Spezia-Lecce finisce 0-0 16.59 Serie A: Lazio-Empoli 2-2, al Picco 0-0 Dopo lo scivolone a Lecce, la Lazio si butta via con l'Empoli: da 2-0 a 2-2. Biancocelesti a segno dopo 79 secondi: corner tagliato L.Alberto, Caputo dev ...“Ci stiamo lavorando, è bravo nel dare strappi, deve migliorare nella scelta negli ultimi 20 metri. È giovane e migliorerà. Ho quattro esterni, per me è importante avere dei cambi e giocatori per pote ...