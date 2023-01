Spezia - Lecce | le pagelle | Gonzalez | vivacità da 7 Holm in confusione | 5

(Di domenica 8 gennaio 2023) Merita mezzo voto in più ed è il migliore perché torna e rischia dopo il brutto stop, respinge tutto e chiude tutto. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Agenzia ANSA

Merita mezzo voto in più ed è il migliore perché torna e rischia dopo il brutto stop, respinge tutto e chiude tutto. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando ......00 Modena - Civitanova 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 1 - 1 15:00 Lazio - Empoli 2 - 2 15:000 - 0 18:00 Sampdoria - Napoli 0 - 2 20:45 Milan - Roma 2 - 0 CALCIO - ... Serie A, Sampdoria-Napoli 0-2 LA SPEZIA (ITALPRESS) – Sotto la pioggia battente finisce 0-0 lo scontro salvezza andato in scena al ‘Piccò tra Spezia e Lecce. Vince dunque l’equilibrio con le due squadre che hanno comunque dato ...Poche emozioni nella sfida salvezza tra Spezia e Lecce. 0-0 il risultato finale, con i salentini fermati nel primo tempo da due traverse prima con Blin.