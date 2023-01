Spezia Lecce in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma domenica 8 gennaio 2023, alle ore 15.00.in? Come seguire lasu DAZN Lanon sarà disponibile gratuitamente in Italia, come le altre del campionato di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioWeb

Cronaca [ 08/01/2023 ] Guasto a un computer di bordo, un volo Malpensa - Brindisi dirottato a Napoli Attualità [ 08/01/2023 ]: giallorossi in Liguria per rompere gli equilibri Sport [ ...Cronaca [ 08/01/2023 ] Guasto a un computer di bordo, un volo Malpensa - Brindisi dirottato a Napoli Attualità [ 08/01/2023 ]: giallorossi in Liguria per rompere gli equilibri Sport [ ... Maltempo sull’Italia: una partita di Serie A a rischio rinvio Nel 17° turno della Serie A Tim, le Aquile di mister Gotti affrontano il Lecce allo stadio 'Alberto Picco'. Per l'occasione, il tecnico aquilotto opta per il 3-5-2, che vedrà tra i pali il rientrante ...Assenti Zoet, Sher, Nguiamba e il neo acquisto Esposito Spezia, i convocati di Gotti in vista del match contro il Lecce. Tramite un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, lo Spezia ha annunciato ...