Spezia | Gotti | «Il Lecce è in un gran momento | non era facile»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Luca, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita pareggiata con il. Le dichiarazioni Luca, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Giocare in casa uno scontro diretto implica che si speri nel risultato pieno, ma ilè in un, dunque non era. Dragowski? Ha interpretato la partita da portiere maturo, ha avuto presenza, ha giocato con semplicità e ha fatto ciò che doveva fare. Soffro molto i tanti gol subiti. Non amo i luoghi comuni, ma questa è stata la classica partita che se non devi vincere, devi cercare di non perdere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Entrambi gli allenatore cercano allora dalla panchina maggiore velocità:sceglie Agudelo, ... Pareggio che porta la striscia di risultati utili consecutivi delloa quattro e del Lecce a ...Spezia-Lecce 0-0, termina a reti bianche il match salvezza del Picco. Uno 0-0 che fa muovere la classifica a entrambi. Le pagelle liguri. Dragowski 6,5: ritorna in campo dopo il grave infortunio patit ...Spezia picks up a point at home against Lecce and rises to 15 points in the standings; at the triple whistle it was Aquilotto coach Luca Gotti who commented on his boys' performance: "Lecce entered th ...