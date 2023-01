Spezia e Lecce LIVE 0-0 | primo controllo per il Lecce

(Di domenica 8 gennaio 2023) Allo Stadio Picco, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Picco va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In questa domenica di campionato di Serie A la prima sfid tra Salernitana e Torino si è conclusa con un pareggio: 1 - 1. Dalle 15 in campoe Lazio - Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Salernitana - Torino 1 - 1: la cronaca della partita approfondimento Serie A: vincono Fiorentina e Juve, Monza - Inter 2 - 2. ...... Napoli 41 punti; Juventus* 37; Milan 36; Inter *34; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese* 25; Fiorentina* e Torino* 23; Bologna 19; Empoli,, Monza* e Salernitana* 18; Sassuolo* 16;14; ... Maltempo sull’Italia: una partita di Serie A a rischio rinvio Sanabria pericoloso in avvio, poi Ochoa si oppone a Zima, Radonjic e Vlasic. Dopo la mezz'ora ci provano anche Buongiorno e Lukic. Sanabria trova l'1-0 di testa. Prima dell'intervallo arriva anche il ...Nelle e formazioni ufficiali di Spezia-Lecce, gara valida per il 17° turno di serie A, mister Gotti ritrova Dragowski fra i pali, con il polacco che ha recuperato a tempo di record ...