Spezia e Lecce 0-0 | pareggio senza reti | risultato giusto

(Di domenica 8 gennaio 2023) Allo Stadio Picco, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino,, moviola e cronaca live Allo Stadio Picco va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioWeb

Palo Milinkovic (decisivo Vicario),finale clamoroso:Caputo accorcia in contropiede (83'),Marin pareggia dal limite(94') Al 'Picco' finisce 0 - 0. Al 13' doppia traversa degli ospiti (...... n.96 Il pronostico: X2 + Over 2.5 Questi gli ultimi risultati dell'Atalanta: 1 - 2 con il Napoli, 1 - 2 con il, 2 - 3 con l'Inter e 2 - 2 con lo. La Dea non vince in campionato dalla ... Maltempo sull’Italia: una partita di Serie A a rischio rinvio Dopo lo stop contro il Lecce, la Lazio non riesce a vincere neanche contro il Lecce in casa. In vantaggio di due reti, i padroni di casa vengono raggiunti nei minuti di recupero. Partita che si sbloc ...Clamoroso suicidio sportivo della Lazio che, dopo aver dominato ampiamente la gara in casa contro l'Empoli con un doppio vantaggio grazie alle reti di Felipe Anderson e Zaccagni, si ...