Spezia | Dragowski | «Zovko? Mentalmente è pronto per giocare in Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Bartlomiej, portiere dello, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita diA contro il Lecce Bartlomiej, portiere dello, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Quest’anno non siamo riusciti a tenere la porta involata spesso, speriamo che le prossime gare possano essere come oggi.? Sapevo che luiperinA, è giovane e forte, non dovevo dirgli nulla». L'articolo proviene da Calcio News 24.