Spezia | calciomercato e guida al fantacalcio

(Di domenica 8 gennaio 2023) La stagione 2022/23 è ormai ripresa dopo il mondiale e la redazione di 11contro11 vi fornisce le news e i consigli suldello, utile anche in ottica. Lo, dopo la salvezza dello scorso anno, punta a confermarsi ancora in Serie A. In questa prima parte di stagione la squadra di Luca Gotti ha avuto molti alti e bassi, riuscendo comunque a mantenere un discreto vantaggio sulla terzultima. Sicuramente per una salvezza più agevole servono colpi mirati in questo mercato per completare la rosa. Nel mercato di riparazione la squadra ligure completa la rosa, con gli innesti di Esposito a centrocampo e del giovane difensore Moutinho., gli acquisti delAcquisti: Esposito (C, SPAL), Moutinho (D, Orlando ...

Calciomercato.com

Commenta per primo Luca Gotti , tecnico dello, ai microfoni di DAZN , ha parlato nel prepartita di- Lecce : 'Credo che la partita di oggi possa essere condizionata dal terreno di gioco perché ha piovuto tanto. Il terreno adesso è in ottime condizioni, ma con l'andare dei minuti potrebbe ...Commenta per primo Marco Baroni , tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro lo: 'Sappiamo che non possiamo fare un campionato con soli 11 giocatori, stiamo lavorando anche su questo con i ragazzi, anche dal punto di vista mentale. Anche se spesso diamo continuità di ... Genoa-Spezia: possibile scambio in salsa ligure | Mercato Assenti Zoet, Sher, Nguiamba e il neo acquisto Esposito Spezia, i convocati di Gotti in vista del match contro il Lecce. Tramite un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, lo Spezia ha annunciato ...Spezia-Lecce, crocevia salvezza per entrambe. La squadra di Marco Baroni cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato, i bianconeri vengono dal pareggio contro l'Atalanta. Le ...