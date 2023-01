(Di domenica 8 gennaio 2023) Dal pene congelato all'aggressione di William, dalla «matrigna cattiva» Camilla ai talebani uccisi in Afghanistan come fossero «pedine su una scacchiera», ecco lechoc che stanno facendo il giro del mondo (sollevando polemiche a non finire)

Vanity Fair Italia

In due interviste televisive , programmate per uscire oggi, prima del suo libro '' il ... Il libro si aggiunge, dunque, alle moltegià fatte da Harry e Meghan nella serie Netxflix, il ...Sono molte lecontenute nel memoir di Harry e trapelate sui giornali attraverso delle copie lette in anteprima da alcuni giornalisti inglesi e una presunta, misteriosa vendita in anticipo, per errore, ... «Spare», le 10 rivelazioni più scottanti del libro-bomba di Harry Dal pene congelato all'aggressione di William, dalla «matrigna cattiva» Camilla ai talebani uccisi in Afghanistan come fossero «pedine su una scacchiera», ecco le rivelazioni choc che stanno facendo i ...Nuove rivelazioni del principe Harry raccontano a che livello fossero arrivate le tensioni all'interno della Casa reale britannica l'anno in cui ha abbandonato tutto e si è trasferito negli Stati Unit ...