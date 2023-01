Spalletti | “Squadra matura Kim indurimento muscolare Rigori? Non fate allusioni…”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lucianocommenta Sampdoria-Napoli, vittoria degli azzurri alla 17sima giornata di Serie A con gol di Osimhen ed Elmas.ai microfoni di Dazn al termine di Sampdoria-Napoli analizza il match e dice: “La partita poteva diventare complicata. Ma io ho visto unache ha saputo ragionare. È rimasta sempre sul pezzo senza mai rischiare nulla e senza mai rimetterla in discussione“. Durante Sampdoria-Napoli è tornato al gol anche Osimhen: “Lui ha delle caratteristiche specifiche e le sua tutte. Si prende le giuste responsabilità, è disponibile sia in fase difensiva che in quella offensiva. Ultimamente è cresciuto molto anche per quanto riguarda i movimenti a favore della. È diventato un attaccante davvero molto forte. Poi ha grande fisicità. Ci sono molti leader taciturni, ma poi se hanno ...