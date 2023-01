Spalletti in conferenza | “Né Politano né Elmas | il rigorista è un altro! Juve importante ma non decisiva”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il tecnico del Napoli. Luciano. ha parlato instampa al termine della gara contro la Sampdoria, vinta per 2-0 dai suoi ragazzi. Il tencico ci ha tenuto a spegnere in anticipo ogni polemica, sia riguardo ai rigoristi, sia riguardo alle sostituzioni da lui effettuate. Di seguito quanto riportato: La partita: “Non dovevamo dimostrare niente a nessuno. Abbiamo vinto la partita gestendo bene le situazioni, poteva diventare una partita difficilissima. Dopo l’errore del rigore poteva esserci una conseguenza, invece siamo stati bravi e ordinati. Loro anche in dieci uomini sono stati bene in campo, non ci hanno dato spazi. Cercavano l’episodio per rimettere a posto la gara, tutte e due le squadre hanno giocato un’ottima gara”.Napoli (Getty Images)svela in ...