Sostituzione Kim | Spalletti esce allo scoperto e rivela le sue condizioni

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il Napoli è riuscito ad ottenere la sua prima vittoria del 2023 battendo la Sampdoria a Marassi. La sconfitta contro l’Inter è stata dunque riscattata e adesso l’attesa è tutta per il big match della settimana prossima contro la Juventus. Ha destato qualche preoccupazione lo stato fisico di Kim Min Jae. Il difensore è tornato acciaccato dai Mondiali in Qatar, chiusi agli ottavi di finale dalla sua Corea del Sud.ha scelto di tenerlo negli spogliatoi fa primo e secondo tempo, lasciando dubbi sulle sue. Foto: Getty Images- Luciano: “Kim deve riprendere il ritmo partita” A fine gara, il mister azzurro ha chiarito la natura semplicemente precauzionale dellama non ha negato la scarsa forma fisica del suo difensore. Di seguito quanto ...