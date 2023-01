Sonia Bruganelli Professoressa | Ecco la Verità!

Fanpage.it

in cattedra all' università Luiss Un master condotto dall'opinionista del Grande Fratello Vip La moglie di Paolo Bonolis docente universitaria nel percorso di studi Executive ...Da ilfattoquotidiano.itè pronta a salire in cattedra. La moglie di Paolo Bonolis, opinionista del Grande Fratello Vip, sta infatti per debuttare nel ruolo di docente universitaria nel nuovo ... Sonia Bruganelli diventa professoressa universitaria per un corso sulla gestione di format tv Sonia Bruganelli in cattedra all'università Luiss Un master condotto dall'opinionista del Grande Fratello Vip La moglie di Paolo Bonolis ...Sonia Bruganelli in cattedra all'università Luiss Un master condotto dall'opinionista del Fratello Vip La moglie di Paolo Bonolis docente universitaria nel percorso di studi Executive Program in Cre ...