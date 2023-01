Sonia Bruganelli | aspettando il “Gf Vip” l’opinionista sale in cattedra

Leggi su dilei

(Di domenica 8 gennaio 2023) In queste due settimane natalizie si è sentita la mancanza dial Grande Fratello Vip, per quanto Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli siano stati due degni sostituti della pungente opinionista. Tornata dal viaggio Oltreoceano insieme alla famiglia,lunedì prossimo sarà nuovamente presente nello studio del reality show, ma questo 2023 si apre per lei anche con una grande novità.inDopo il periodo natalizio trascorso oltreoceano per fare la conoscenza del suo nipote acquisito Sebastian, figlio di Stefano Bonolis (primogenito di Paolo),sta per tornare nello studio del Grande Fratello Vip dove riprenderà il proprio ruolo di opinionista per la gioia di molti spettatori ma ...