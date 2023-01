Sonego-Draper in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Auckland 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lorenzoaffronterà Jacknel primo turno dell’Atp 250 di Adelaide 2, in programma dal 9 al 14 gennaio. Cerca il primo successo stagionale il tennista piemontese, sfortunato due volte durante il primo torneo disputatosi ad Adelaide: prima nel sorteggio, che l’ha posto di fronte a Daniil Medvedev, poi per il piccolo fastidio fisico avuto durante l’incontro, che l’ha costretto al ritiro ad inizio secondo set. Fino a quel momento l’azzurro aveva comunque fatto vedere buone cose, giocando alla pari contro l’ex numero uno del mondo.è rimasto ad Adelaide e ci riprova anche nella seconda settimana, questa volta al primo round contro Jack, in un match che potrebbe rivelarsi piuttosto equilibrato. C’è un precedente tra i due tennisti, risale allo scorso torneo di Madrid e in ...