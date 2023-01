Sondaggi GF Vip puntata 9 gennaio 2023 | ecco il preferito del pubblico

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lunedì 9è previsto un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Come di consueto, è aperto un televoto tra alcuni concorrenti e ilè chiamato ad esprimere la propria preferenza. In nomination ci sono due new entry, ovvero, Dana Saber e Davide Donadei, e una veterana, sia della casa sia dei televoti, stiamo parlando di Oriana Marzoli. I telespettatori sono chiamati a scegliere chi salvare tra le tre persone in nomination. Il concorrente che riceverà più voti sarà ildele, di conseguenza, riceverà dei benefici che gli saranno molto utili nel corso della. Sul web sono aperti, come sempre, i, che stavolta hanno dato un risultato un po' incerto. EsitoGF Vip9 ...