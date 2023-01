Soliti Ignoti – Il ritorno | i fratelli di Como raddoppiano e vincono | la reazione di Amadeus

CatanzaroInforma

Per il suo quarto mandato all'Ariston il conduttore dista infatti facendo le cose alla grande, nonostante non stia mancando anche qualche polemica riguardo ai protagonisti. Nei giorni ...Amadeus batte Striscia la notizia: ascolti tv sabato 7 gennaio In access prime time, invece, vittoria per Icondotto da Amadeus: il game show di Rai 1 ha registrato una media di 4,2 ... Assunta e Simona, altre due catanzaresi a I soliti Ignoti Altre case nel mirino dei ladri. Dopo il colpo grosso in via della Fiera (dove la sera di martedì sono stati sottratti a un professionista due Rolex dal valore di 25mila euro ciascuno), questa volta i ...L'intervista Valentina Persia ricorda il suo grande amore Salvo: "Non ho mai superato la sua scomparsa" La comica parla a Verissimo del suo grande amore, scomparso… Leggi ...