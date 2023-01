Slittino | Fischnaller non si ferma | l’azzurro fa ancora podio in Coppa del Mondo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dominikconil suo grande periodo di forma chiudendo al terzo posto il singolo maschile dideldia Sigulda, in Lettonia. Quintostagionale nel massimo circuito (dopo le due vittorie in singolo e sprint a Park City e i due terzi posti in singolo a Whistler e sprint a Igls) per il ventinovenne di Bressanone, che ha disputato un’ottima seconda run, conndo il terzo tempo ottenuto già al termine della prima manche. Persi tratta del 45°in carriera indel, a 267 millesimi dal primo posto. La vittoria va al padrone di casa lettone Kisters Aparjods, secondo il tedesco Max Langenhan.consolida dunque la ...

