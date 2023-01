Slittino | Dominik Fischnaller arpiona un 3° posto di platino a Sigulda e allunga in classifica generale!

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Inizia con un podio diil 2023 di. Al’altoatesino coglie un podio preziosissimo nella corsa alla Coppa del Mondo generale di, sogno e obiettivo dichiarato per la stagione in corso, considerando che i Mondiali si svolgeranno sull’ostica pista di Oberhof. Il portacolori del Bel Paese è giunto terzo a 267 millesimi dall’idolo locale lettone Kristers Aparjods: negli sport da budello gareggiare in casa rappresenta sempre più un vantaggio notevole, sia perché si ha la possibilità di allenarsi sulla pista sia perché è possibile testare ogni tipo di materiale che si adatti alle differenti condizioni climatiche. Per questo il successo del baltico, che in questa stagione non era mai salito sul podio, non deve stupire. La vera sorpresa è arrivata invece dal tedesco ...