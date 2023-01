Slittino | Coppa del Mondo Sigulda 2023 | la Lettonia vince il team relay | Italia quarta

(Di domenica 8 gennaio 2023)devastante sul catino di casa dinelladeldisu pista artificiale. Nel budello amico i baltici sfiorano il bottino pieno (unica non vittoria quella nel singolo femminile, con comunque un secondo posto agguantato): arriva infatti in chiusura del week-end anche il trionfo nel. Elina Vitola, Kirsters Aparjods e Bots/Plume, tutti eccezionali nelle prove singole, trovano una somma di tempi super in 2’12”111 che vale anche la leadership nella classifica di. Battuta la Germania (Eitberger, Loch e Wendl/Arlt), staccata di 228 millesimi, accumulati soprattutto nella prova maschile, mentre a completare il podio c’è la squadra statunitense (Sweeney, West e Di Gregorio/Hollander) a 837 millesimi. Non arriva ...

OA Sport

Per Fischnaller si è trattato del 45esimo podio in carriera indel mondo, a 267 millesimi dal primo posto. La vittoria è andata al padrone di casa lettone Kisters Aparjods, primo in 1'35 228, ...Nel quarto appuntamento stagionale delladel Mondo didoppio femminile 2023, di scena a Sigulda (Lettonia), la vittoria è andata a Upite/Ozolina . Le beniamine di casa si sono imposte con il tempo complessivo di 1:24.926 ... Slittino, Coppa del Mondo Sigulda 2023: la Lettonia vince il team ... Dominik Fischnaller conferma il suo grande periodo di forma chiudendo al terzo posto il singolo maschile di Coppa del Mondo di slittino a Sigulda, in Lettonia. Quinto podio stagionale nel massimo circ ...Lettonia devastante sul catino di casa di Sigulda nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Nel budello amico i baltici sfiorano il bottino pieno (unica non vittoria quella nel singolo f ...