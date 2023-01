Sky - Si complica il ritorno di Nikita Contini al Napoli

(Di domenica 8 gennaio 2023) Con il mancato arrivo di Igor Vekic alla Sampdoria, siil rientro adi, ecco cosa riporta il sito Gianlucadimarzio.com: "Nonstante l'intesa trovata nei giorni scorsi, il trasferimento di Igor Vekic è praticamente saltato. Il portiere sloveno del Paços Ferreira non sarà quindi il vice di Audero. Una trattativa saltata cheanche ildial: l'estremo difensore in prestito proprio dagli azzurri al momento resta a Genova. Servirà più di qualche giorno di lavoro per risolvere la situazione".

