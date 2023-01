Siviglia-Getafe domenica 08 gennaio 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Andalusi alla caccia di una vittoria fondamentale

Calcio d'Angolo

A seguire Rayo Vallecano - Athletic Bilbao e il, penultimo in classifica, che ospita il17. Almería - Real Sociedad 18. Athletic Bilbao - Osasuna 19. Maiorca - Valladolid 1 20. Manchester City - Chelsea IL MONTEPREMI FORMULA TRE: 1.413 euro FORMULA CINQUE: 3.385,50 ... Siviglia - Getafe: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e ... Siviglia e Getafe si scontrano nella sedicesima giornata de LaLiga: info partita, probabili formazioni, diretta live e streaming GRATIS ...Siviglia-Getafe, valida per la sedicesima giornata da LaLiga, si pronostica essere una partita da pochi gol, consigliato Under 2,5 ...