Simona Izzo e la storia d’amore con Maurizio Costanzo | ecco perché è finita

ControCopertina

... come hanno fatto diversi altri volti noti dello spettacolo, come Samanta Togni, Claudia Gerini, Adriana Volpe, Samuel Peron,, Cristiano Malgioglio e non solo.Settantenni da tenere d'occhio Tra i settantenni del 2023 spiccano(22 aprile), Pierce Brosnan (16 maggio), Ron (13 agosto), Sergio Castellitto (18 agosto), Nanni Moretti (19 agosto); ... Sapete chi è Simona Izzo moglie di Ricky Tognazzi Il nostro racconto delle case di Roma fa una tappa "tematica" dentro il principe degli elettrodomestici di venticinque personaggi: da Valeria Marini ...Maria De Filippi è la quarta moglie del celebre giornalista dopo Lori Sammartino, Flaminia Morandi e Marta Flavi e dopo una lunga relazione di lui con Simona Izzo. La conduttrice di Uomini e donne e C ...