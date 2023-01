Simenon | un intruso di razza al Quai des Orfèvres

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nel 1935 si verificarono a Parigi 69 omicidi o tentati omicidi. In periferia, 47. Una vera metropoli moderna! Non sappiamo esattamente fin dove il cronista di allora si spingesse a L'articolo proviene da il manifesto.

Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri

... quella che, negli anni trenta, pubblicava i primi romanzi di Georges. Flash divenne (e lo ... Ma nessuno sembra considerarmi come un". Degli hippie finirà, però, per condividere il ...... quella che, negli anni trenta, pubblicava i primi romanzi di Georges. Flash divenne (e lo ... Ma nessuno sembra considerarmi come un". Degli hippie finirà, però, per condividere il ... GLI INTRUSI georges Simenon Recensioni Libri e News UnLibro