(Di domenica 8 gennaio 2023) Ladelladeidella Regionena, guidata da Pino Zingale, ha aperto unsulla vicenda dell'"Sicily, Women and Cinema" che dovrebbe publicizzare la, ...

Agenzia ANSA

Ladella Corte dei conti della Regione Siciliana, guidata da Pino Zingale, ha aperto un fascicolo sulla vicenda dell' evento "Sicily, Women and Cinema" che dovrebbe publicizzare la, anche ...Lo rendono noto la polizia e ladi Duesseldorf. La perquisizione e l'arresto sono avvenuti nella cittadina di Castrop - Rauxel, nel Land occidentale Renania del Nord - Vestfalia. Secondo la ... Sicilia: procura Corte Conti apre fascicolo su evento Cannes ... E’ stato ritrovato il cadavere di Luigi Di Pietro, 58 anni, l’ex carabiniere in pensione scomparso il 29 dicembre scorso. Il corpo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco di Siracusa nel ...La procura della Corte dei conti Regione Siciliana, guidata da Pino Zingale, ha aperto un fascicolo sulla vicenda della mostra fotografica della Regione al festival cinematografico di Cannes per la [… ...