Shiffrin vince gigante Kranjska Gora | record di vittorie in Coppa del Mondo

Leggi su italiasera

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – Vittoria eper Mikaela, che trionfa neldie centra il successo numero 82 indel. La fuoriclasse statunitense, che si impone con il tempo di 1’52”53, eguaglia il primato di successi in CdM affiancando la connazionale Lindsey Vonn. Nella giornata speciale per lo sci a stelle e strisce, brilla Federica Brignone, seconda a 0”77 con il 50esimo podio della carriera. Terza la ticinese Lara-Gut Behrami, in rimonta di due posizioni a 0”97 centesimi, seguita dalla slovacca Petra Vhlova, quarta a 1”07. Quinta Marta Bassino: la ventiseienne piemontese di Borgo San Dalmazzo non trova il giusto feeling sul pendio sloveno. La portacolori dell’esercito interrompe la sua striscia di sette podi consecutivi nella ...