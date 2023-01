Sfida sull' Alta Sierra | un film in cui c' è già tutto il mondo di Sam Peckinpah

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023)Rete 4 ore 16.55. Con Randolph Scott, Joel Mc Crea e James Drury. Regia di Sam. Produzione Usa 1962. Durata: 1 ora e 33 LA TRAMA Judd è un vecchio ex sceriffo che dietro compenso accetta di portare un carico d'oro da un villaggio minerario a una banca di Sacramento. Judd prende con sè nell'avventura un antico compagno, Gil. In realtà Gil ha in animo di trafugare il caricoa via del ritorno. Judd se ne accorge. Lo scontro tra i due vecchi compari è inevitabile. Ma saranno costretti a dimenticare i contrasti quando si troveranno a far fronte comune contro una banda di feroci minatori. PERCHÈ VEDERLO Perché è il secondodi Sam, ma c'è giàil futurodi Sam. ...