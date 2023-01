Serve un patto anti-inflazione La ricetta di Sbarra contro i rincari

(Di domenica 8 gennaio 2023) Luigi, segretario generale della Cisl, delinea il suo progetto per uscire dalla situazione di crisi ed emergenza legata soprattutto aie all'. «Quest'inverno sarà il più duro degli ultimi 30 anni» con milioni di famiglie «in gravi difficoltà», per affrontarloune il rinnovo dei contratti. A invocare ladi una nuova era di concertazione è il segretario generale della Cisl Luigiche, intervistato da Repubblica, si rivolge «a tutti»: Cgil e Uil ma anche Confindustria e Governo. «Ci vuole - spiega - una forte alleanza per una nuova politica dei redditi, come fu con Ciampi nel 1993. Lo diciamo da tempo. Non si va avsolo con interventi tampone, seppur ...

Italia Informa

Più cazzimma per Maurberger e Sala, a Kastlungercontinuità come dice suo padre, storico ... Eppure scieranno benissimo! "Giacomo, 17 anni, preferisce la boxe, ma abbiamo un: deve lavorare ...La squadra di Gotti ha però l'opportunità di ripartire adi ottenere i 3 punti contro il Lecce fresco di successo in rimonta contro la Lazio nel turno infrasettimanale. I pugliesi sono in un ... Inflazione. Sbarra (CISL): “La situazione resta pesante. Serve patto ... Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, delinea il suo progetto per uscire dalla situazione di crisi ed emergenza legata soprattutto ai rincari ...TAORMINA - Al via il percorso di crescita del movimento Sud chiama Nord per le Autonomie di Cateno De Luca, in vista delle elezioni europee di maggio ...