Serie C 2022 2023 | la Reggiana continua a volare | Siena annientato 4-0 al Mapei Stadium

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lasi sbarazza delcon un netto 4-0 nel match delvalevole per la ventunesima giornata del girone B del campionato di: decidono le reti messe a segno da Mattia Muroni, Jacopo Pellegrini, Elvis Kabashi ed Eric Lanini. In virtù di questo successo gli emiliani si confermano al comando della classifica con 46 punti, mentre i toscani restano a ridosso della zona playoff a quota 31. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa hanno un ottimo approccio alla partita, tanto che provano sin da subito ad imporre il proprio ritmo agli avversari. Il più attivo tra i granata è senza ombra di dubbio Pellegrini che, in più frangenti, tenta la conclusione senza mai riuscire a sfondare il muro eretto dalla formazione ospite. Dopo i ...

