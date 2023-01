Serie A1 Femminile 2022 2023 volley | risultati e classifica della regular season

AS Roma

...sono teste diproprio Marco Cecchinato (n.2), che sarà dunque uno dei favoiriti, Francesco Passaro (13), Matteo Arnaldi (22), Luca Nardi (23) e Franco Agamenone (26); in quellola ...... Bianca Nappi svela: 'Marietta è un Peter Pan al' Ospite ad Oggi è un altro giorno, l'... La Carrozza è un magistrato che nella prima puntata dellarivela alla protagonista di essersi ... Como-Roma di Coppa Italia Femminile sarà trasmessa in diretta su Twitter e YouTube Nel girone B di Serie C la capolista Reggiana vince nettamente contro il Siena: importanti successi anche per Fermana e Recanatese ...Milano ha sconfitto Pinerolo per 3-0 (25-22; 25-21; 25-21) nel match valido per la 14ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine si sono imposte in maniera schiacciante in casa della ...